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Türkiye
AA 14.12.2024 10:45

Erzurum'da aynı aileden 4 kişi doğal gazdan zehirlendi

Erzurum'da doğal gazdan zehirlenen aynı aileden 4 kişi tedaviye alındı.

Erzurum'da aynı aileden 4 kişi doğal gazdan zehirlendi

Merkez Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi Elif Sokak'ta bir apartmanın 3. katında ikamet eden  aynı aileden Adem B. (51), eşi Gülseher B. (42), kızı Semanur B. (19) ile gelini Fatma B'nin (22) doğal gazdan zehirlendiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, aynı aileden 4 kişiyi olay yerindeki müdahalesinin ardından Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Binaya gelen doğal gaz ekipleri, tedbiren binanın gazını kesti.

Boruyu tıkayan buz arızaya sebep vermiş

Ekipler, yaptıkları incelemede, kombi baca borusuna buz düşmesi sonucu borunun tıkandığını ve arızaya sebep verdiğini belirledi.

Hastanede tedavileri süren aile üyelerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Aile Doğalgaz Erzurum
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