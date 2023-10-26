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Türkiye
DHA 26.10.2023 15:33

Erzurum'da 5 araç birbirine girdi: 24 yaralı

Erzurum'da, servis minibüsü, halk otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 24 kişi yaralandı.

Kaza, Üniversite Mahallesi İpek Caddesi'nde meydana geldi. Özel bir yaşlı ve engelli bakım merkezine ait Rüştü V. idaresindeki servis minibüsü kırmızı ışıkta bekleyen ve Pasinler ilçesinden yolcu taşıyan halk otobüsüne çarptı. Zincirleme şekilde gerçekleşen kazada, 3 otomobil de hasar aldı.

Erzurum'da 5 araç birbirine girdi: 24 yaralı

Kazada 24 kişi, yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip, gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erzurum'da 5 araç birbirine girdi: 24 yaralı

"Minibüsçü arkadaş geldi, hepimizi paramparça edip, gitti"

Otomobili hasar gören Mesut Tiryaki, "Kırmızı ışıkta bekliyorduk. İşimize gidiyorduk. Minibüsçü arkadaş geldi, hepimizi paramparça edip gitti. Millet yaralandı, aldı, götürdüler. Minibüsün içi ağzına kadar doluydu. Diğer yaralılar da kendi araçlarında olan şahıslar. Kiminin boynu, kiminin burnu, yaralıydı. Minibüsün içindeki insanlar, komple yaralandı" dedi.

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