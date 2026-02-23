Erzurum'da 2 ayrı zincirleme kaza: 1 ölü, 31 yaralı

Yoğun sisin etkili olduğu ilçe sınırlarındaki Erzurum-Aşkale kara yolunda, yolcu otobüsü, tır, minibüs, iş makinesi, otomobil ve ticari araçların da karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 27 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Erzurum-Aşkale kara yolu ulaşıma kapandı.

Aynı bölgede ikinci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde aynı bölgede ikinci kez meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde çok sayıda aracın karıştığı ve 27 kişinin yaralandığı trafik kazasının meydana geldiği Erzurum-Aşkale kara yolunda ikinci kez zincirleme bir trafik kazası daha meydana geldi.

İran'a ait yolcu otobüsü ve iki tırın karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

İki kaza nedeniyle Erzurum-Erzincan kara yolu ulaşıma kapatıldı.

İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, kaza yerlerinde incelemede bulundu, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.