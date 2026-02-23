Parçalı Bulutlu 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.02.2026 10:06

Erzurum'da 2 ayrı zincirleme kaza: 1 ölü, 31 yaralı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, çok sayıda aracın karıştığı iki ayrı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

Yoğun sisin etkili olduğu ilçe sınırlarındaki Erzurum-Aşkale kara yolunda, yolcu otobüsü, tır, minibüs, iş makinesi, otomobil ve ticari araçların da karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Erzurum'da 2 ayrı zincirleme kaza: 1 ölü, 31 yaralı

Kazada yaralanan 27 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Erzurum-Aşkale kara yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum'da 2 ayrı zincirleme kaza: 1 ölü, 31 yaralı

Aynı bölgede ikinci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde aynı bölgede ikinci kez meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde çok sayıda aracın karıştığı ve 27 kişinin yaralandığı trafik kazasının meydana geldiği Erzurum-Aşkale kara yolunda ikinci kez zincirleme bir trafik kazası daha meydana geldi.

İran'a ait yolcu otobüsü ve iki tırın karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

İki kaza nedeniyle Erzurum-Erzincan kara yolu ulaşıma kapatıldı.

İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, kaza yerlerinde incelemede bulundu, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ETİKETLER
Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İstanbul merkezli "şike ve bahis" operasyonu: 32 şüpheli adliyede
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:17
"İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı"nda imzalar atıldı
14:11
Bakan Şimşek: Vergi harcamalarını milli gelire oranla düşürdük
14:32
KOBİ'lere 50 milyon liraya kadar kredi desteği geliyor
13:21
Uzay tarımı için Türkiye'den önemli adım
13:15
Gaziantep lezzetleri dondurulmuş gıda teknolojisiyle küresel pazarda
13:25
İmalat sanayiine dev istihdam desteği
Isparta'da emekli öğretmen su kabağını sanata dönüştürüyor
Isparta'da emekli öğretmen su kabağını sanata dönüştürüyor
FOTO FOKUS
Erzurum'da zincirleme kaza: 27 yaralı
Erzurum'da zincirleme kaza: 27 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ