Ankara
AA 13.10.2025 10:05

Erzurum'a ekim ayında kar yağdı

Erzurum'da vatandaşlar güne kar yağışı ile uyandı. Yağışlar bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla sürecek. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kış turizm merkezi Erzurum'da, şehir merkezine mevsimin ilk karı 13 Ekim'de yağdı. Gece başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı, il merkezini beyaz örtüyle kapladı.

Ekim ayı ortasında yağan kar, vatandaşları şaşırttı. Sabah iş yerlerine kışlık kıyafetleriyle giden vatandaşlar, araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Erzurum'a ekim ayında kar yağdı

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri ise sorumluluk bölgelerinde kar küreme çalışması yürüttü.

Palandöken'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Kentte henüz kışlık lastiklerini takmayan sürücüler de erken yağan kar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Erzurum'a ekim ayında kar yağdı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de kar kalınlığı 20 santimetre ölçüldü.

Vatandaşlardan Hakan Sak, bu sene kışın erken geldiğini belirterek, "Eskiden 'Erzurum'da kış, ya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan 10 gün önce ya da 10 gün sonra gelir derlerdi ama bu sene ne bayramı bekledi ne başka bir şeyi." dedi

Erzurum Kar Yağışı
