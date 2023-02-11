Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 10 ilde etkili olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından yurt genelinde yardım seferberliği başlatıldı.

Binlerce kişinin akın akın yardıma koştuğu Erzurum'da Narman ilçesinde yaşayan Nazime Kılıç, "Kardeşlerim, evlatlarım" dediği depremzedelere yardım için eliyle beslediği boğayı satışa çıkardı.

Kısa sürede danayı 23 bin liraya satan Nazime Kılıç, elde ettiği 23 bin lirayı da depremzedelere ulaştırmak üzere AFAD'a bağışladı.

"Kaç gecedir uykum gelmiyor"

Nazime Kılıç, "Kaç gecedir uykum gelmiyor. Ben 1983 83 depremini gördüm. Depremzedelerin yarası bizim de yaramız. İçimiz sızladı. O yavrulara benim içim sızladı. Benim 8 çocuğum var. Onlara da diyorum ki elinizden geldiği kadar yardım edin, orayı ayağa kaldırın. Ben de kendi elimle büyüttüğüm bu boğayı depremzedelere, kardeşlerime ve evlatlarıma hibe ediyorum. Allah onlara yardım etsin" diye konuştu.

Tandırlar ekmek için yandı

Karayazı ilçesinde de kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar, depremzedeler için tandırlarını yaktı. "Acı bizim acımız" diyerek günde yüzlerce ekmek üreten kadınlar, Erzurum Valiliği aracılığıyla deprem bölgesine gönderiyor.

Bu arada depremin olduğu andan itibaren Erzurum'da 7'den 70'e herkes depremzedelere yardımcı olmak için harekete geçti. Erzurum Valiliği koordinesinde deprem bölgesine arama kurtarma çalışmaları için 598 iş makinesi, 2 bin 783 personelle birlikte 319 TIR da yardım malzemesi gönderildi.