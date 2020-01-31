Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 46 yaralı
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Erzincan-Erzurum kara yolunda, yoğun kar yağışı sebebiyle bir yolcu otobüsü devrildi. 2’si ağır 46 yolcu yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'ın Üzümlü ilçesi, Avcılar köyü mevkiinde yoğun kar yağışı sebebiyle bir yolcu otobüsü yan yattı.
Kazada 2’si ağır 46 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yaralılara ilk müdahale, kaza yerinde yapıldı.
Etiketler: yolcu otobüsü şarampole devrilen araç kazaSon Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 12:31