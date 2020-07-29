Haber Giriş: Kaynak: AA
Erzincan'da sıfır araç yüklü tır yandı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da hareket halindeki sıfır araç yüklü tır yandı. Çıkan yangında tır ve araçlar hasar gördü.
Gökhan Çiçek'in kullandığı sıfır araç yüklü tır, Erzincan-Sivas kara yolu Kantarlar mevkiinde fren balatalarının ısınması sonucu aniden alev aldı.
Durumu fark eden Çiçek, tırı yol kenarına çekerek park etti.
[Fotoğraf: AA]
Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin yardımıyla yangına müdahale etmeye çalışan Çiçek, alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerine durumu haber verdi.
[Fotoğraf: AA]
3 araçta maddi hasar meydana geldi
Olay yerine gelen Erzincan Belediyesine ait itfaiye görevlileri, yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu yangını söndürdü.
Yangında can kaybı yaşanmazken tır ile üzerine yüklenmiş 3 araçta maddi hasar oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: erzincan tır yangın sıfır araçSon Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 01:52
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