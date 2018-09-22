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Erzincan'da kimyasal madde yüklü tırda yangın

Erzincan'da trafikte seyreden kimyasal madde yüklü tırda çıkan yangın, polis ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

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Erzincanda kimyasal madde yüklü tırda yangın

Sefter Bakış idaresindeki tırın, Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan Geçidi'nden indiği sırada balatalarından duman ve kıvılcım çıktı.

Durumu fark eden şoför Bakış, kısmen alev alan aracı ile seyir halindeyken polis ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

Erzincan Bölge Trafik Müdürlüğü ekiplerince güvenli bir alana götürülen araca, güzergahta bekleyen itfaiye ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın nedeniyle araçta hasar meydana geldi.

Kısmen trafiğe kapatılan karayolu da tekrar ulaşıma açıldı.

Sefter Bakış, rampayı indiği sırada aniden aracın lastiklerinden kıvılcım çıktığını gördüğünü söyledi.

Bunun üzerine tırın hızını yavaşlatarak frene basmadan ilerlediğini belirten Bakış, "Daha sonra polis ve itfaiye ekiplerine haber verdim. Allah onlardan razı olsun. Ekipler zamanında müdahale etti. Araçta boya ham maddesi vardı." dedi.

Kaynak: AA

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