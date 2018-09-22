Adıyaman'da "Yaman 02" uygulaması

Adıyaman kent merkezinde 205 polisin 20 bölgede gerçekleştirdiği "Yaman 02" uygulamasında bin 701 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, 266 araç ve 85 iş yeri denetlendi.

Uygulamalarda 29 araca 8 bin 604 lira ceza kesildi, aranan 6 kişi yakalandı.

Sümerevler Mahallesi'nden silah sesleri duyulması üzerine ekipler, havaya ateş açtığı belirlenen S.A'yı yakaladı.

Şüpheliye "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan idari para cezası kesildi.

Fuhuş operasyonu

Uygulamalar kapsamında Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Altınşehir Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Operasyonda fuhşa aracılık yaptıkları, teşvik ve yer temin ettikleri iddiasıyla B.T, A.D, E.K, G.T. ve K.F. ile B.Y. ve Ş.K. isimli kadınlar gözaltına alındı.

Kaynak: AA

