AA 15.08.2025 15:01

Erzincan'da feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Erzincan'da feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı
[Fotograf: AA]

Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde, Rıdvan Y'nin kullandığı otomobil ile Hakan Y. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erzincan'da feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Kazada Sare Y, Rukiye Y. ve Sonay Y. hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Ambulansla Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Tek yönlü olarak kapatılan kara yolu, işlemlerin tamamlanmasının ardından ulaşıma açıldı.

Trafik Kazası Erzincan
OKUMA LİSTESİ