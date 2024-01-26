Duman 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.01.2024 17:23

Erzincan'da cezaevi aracıyla hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Erzincan'da cezaevi aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6'sı askeri personel 9 kişi yaralandı.

Erzincan'da cezaevi aracıyla hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Abuzer B'nin kullandığı, Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne ait servis aracı, Erzincan-Sivas kara yolunun Refahiye Teknecik köyü yolundaki kavşakta, Mehmet Mehdi G. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif ticari araçtaki Yakup Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 6 askeri personel ile 2 memur ve 1 kişi ise ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Vali Hamza Aydoğdu, Emniyet Müdürü Kenan Kurt ile yaralıları hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ve hastanenin başhekimi Ufuk Kuyrukluyıldız'dan bilgi aldı.

ETİKETLER
Erzincan Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Ankara merkezli 20 ilde 'çocuk istismarı' operasyonu: 35 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü
18:33
3 terörist etkisiz hale getirildi
18:33
Dışişleri: Adalet Divanının kararının İsrail tarafından uygulanmasını bekliyoruz
18:09
İsrail'den soykırım davasına ilişkin açıklama
17:58
Güney Afrika: Bugün Filistin halkının adalet arayışında önemli bir dönüm noktası
18:39
Bakan Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı ile görüştü
Emine Erdoğan Siirtli kadınlarla bir araya geldi
Emine Erdoğan Siirtli kadınlarla bir araya geldi
FOTO FOKUS
Dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı
Dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ