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Türkiye
AA 26.01.2024 16:00

Yerde bulduğu kredi kartıyla alışveriş yaparken yakalandı

Çorum'un Alaca ilçesinde bir kişi, yerde bulduğu kredi kartıyla alışveriş yaparken yakalandı.

Yerde bulduğu kredi kartıyla alışveriş yaparken yakalandı

İlçe merkezindeki marketten alışveriş yaptıktan bir süre sonra kredi kartının kullanıldığı şeklinde SMS alan B.G, polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu.

İhbar üzerine soruşturma başlatan Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kartın Y.V. tarafından "temassız" özelliğiyle kullanıldığını belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.V, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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