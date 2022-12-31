Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi 08:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erzincan'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Erzincan'ın Kemah ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.05'de Erzincan'ın Kemah ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntı, 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 31, 2022
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Kemah (Erzincan)
Tarih:2022-12-31
Saat:08:05:25 TSİ
Enlem:39.807 N
Boylam:39.007 E
Derinlik:6.98 km
Detay:https://t.co/9pHRAwWC9t@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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