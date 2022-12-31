Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, EYT kararını açıklamasının ardından SGK merkezlerinde yoğunluk sürüyor.

SGK'dan yapılan açıklamaya göre, il müdürlükleri ve merkezler bugün de 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecek.

Sıra bulmak isteyenler gece saatlerinden itibaren Kadıköy SGK önünde toplanmaya başladı. Kendi aralarında organize olan vatandaşlar, gelenlerin isimlerini sırayla bir deftere yazdı.

[Fotoğraf: DHA]

Bazı vatandaşlar demledikleri çayı içerek sohbet ederken, bazı vatandaşlar ise sıra defterine adını yazdırdıktan sonra arabalarında uyuyarak sabahı bekledi.

Geceden gelip sıra bekleyenlerden Oğuzhan Özkan, "Sabah saat 05.00’den beri buradayım. Hem askerlik borçlanması hem de Bağ-Kur ihyası yapmak için geldim" dedi.

Aziz Özdemir ise, “Son günden yararlanmak için erken geldik. Soğukta üşümemek için çay demledik, çay içiyoruz" diye konuştu.

[Fotoğraf: DHA]

Sırada bekleyen yaşlı bir vatandaş ise, çocuğu için sıraya girdiğini söyledi. Yalova’dan gelen İbrahim Köroğlu ise akşam saat 21.00’den beri bekliyor.