Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi 06:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Malatya'da silahlı kavga: 2 ölü
[Fotograf: İHA]
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi’nde, K.A., A.Ş. ile M.T. arasında tartışma çıktı.
M.T.'nin silahla vurduğu K.A. ile A.Ş. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, şüpheli M.T. araçla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Şüpheli gözaltına alındı
Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı olayda tetiği çektiği ileri sürülen şüpheli M.T. İnönü Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.
M.T.’nin baş kısmında darp sonucu yaralandığı belirlendi, hastanede tedavi altına alınan K.A. ve A.Ş. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Etiketler: Malatya
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