Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi 03:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02,52'de Akdeniz açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntı, deniz yüzeyinin yaklaşık 38 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 31, 2022
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2022-12-31
Saat:02:52:38 TSİ
Enlem:34.501 N
Boylam:24.782 E
Derinlik:38 km
Detay:https://t.co/HoJ8I1kyaW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Akdeniz Bölgesi Deprem
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