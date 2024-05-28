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Türkiye
İHA 28.05.2024 08:56

Erzincan’da 1 kişi yanan araçta can verdi

Erzincan'da bariyerlere çarptıktan sonra alev alarak yanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Erzincan’da 1 kişi yanan araçta can verdi

Gece saatlerinde Erzincan-Çağlayan kara yolu Yeniköy mevkiinde K.A., idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın ardından otomobil alev aldı. Kazayı gören vatandaşlar yaralanan sürücüyü araçtan çıkardı. Araçtan çıkarılamayan S.F. yanarak hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü. S.F.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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