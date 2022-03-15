Sağlık Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ında katıldığı, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Erdoğan'ın konuşmalarının ardından "14 Mart Tıp Bayramı Ödülleri" sahiplerine teslim edildi.

Ödüller kapsamında ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB desteğiyle ERÜ tarafından COVID-19'a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC çalışmalarından dolayı 14 Mart Bilim Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Ödül, Özdarendeli'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi.