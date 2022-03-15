Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
ERÜ'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül
[Fotoğraf: İHA]
Sağlık Bakanlığınca düzenlenen "14 Mart Tıp Bayramı Ödülleri" kapsamında Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen yerli aşı TURKOVAC, 14 Mart Bilim Büyük Ödülü'ne layık görüldü.
Sağlık Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ında katıldığı, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.
Erdoğan'ın konuşmalarının ardından "14 Mart Tıp Bayramı Ödülleri" sahiplerine teslim edildi.
Ödüller kapsamında ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB desteğiyle ERÜ tarafından COVID-19'a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC çalışmalarından dolayı 14 Mart Bilim Büyük Ödülü'ne layık görüldü.
Ödül, Özdarendeli'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi.
Son Haberler
- 11:17
- 11:15
- 11:13
- 11:09
- 11:15
Sıradaki Haber
Deniz Kuvvetleri'ndeki FETÖ yapılanmasına soruşturma: 12 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz