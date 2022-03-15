Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na sızan, örgütün gizli sorumlularıyla iletişim kuran ve haklarında FETÖ'ye dair ifade bulunan askerlerle bir sivil şüpheli belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "Görevde 1 yarbay, 1 teğmen ile 7 astsubay, daha önce ihraç edilmiş olan 1 binbaşı, 2 üsteğmen, 1 askeri öğrenci, 1 mahrem imam olmak üzere toplam 14 şüphelinin, Ankara merkezli 4 ilde 15 Mart tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir" sözleri yer aldı.

Şüphelilerden 12'si gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.