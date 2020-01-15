Eroinlerin arasına yakalanmamak için muska saklamışlar15 Ocak 2020 Çarşamba 11:40 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 13:58
Adana'da yakalanan 12 kilogram eroinin içinden muska çıktı. Zanlılar, ifadelerinde muskayı eroinin yakalanmaması için koyduklarını söyledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla, plakasını belirledikleri hafif ticari bir araçla kente uyuşturucu madde getirileceğini belirledi.
Adana’da uyuşturucu kaçakçıları, yakalanmasın diye eroinlerin arasına muska koydular. Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonun ayrıntılarını @trthaber muhabiri Şahin Karamanlı aktardı.https://t.co/7HENA0AGib pic.twitter.com/zEUTXgzMJH— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 15, 2020
Polis, şüpheli aracı, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanı'ndaki uygulama noktasında durdurup arama yaptı.
Aracın yedek lastiğinde, arka koltuğunun altında ve kapıların iç kısımlarında 28 pakette 12 kilo 548 gram eroin ele geçirdi.
Uyuşturucu paketlerinin birinin yanında muska da bulan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin, "işlerinin rast gitmesi" ve "polise yakalanmamaları" için muskayı hazırlattığı ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA, TRT Haber