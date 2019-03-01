Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde bir yolcu otobüsüyle Van'dan İstanbul'a gitmeye çalışan yabancı uyruklu D.H. takibe alındı.
Kars'a gelen yolcu otobüsünü durduran ekipler, D.H.'nin üst aramasında, narkotik dedektör köpeklerinin koku almasını önlemek için karabibere sarılıp 10 ayrı poşete konulan 4 kilo 76 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan D.H., polisteki işlemleri sonrası Kars Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.
Savcılıktaki ifadesi sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan kadın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA