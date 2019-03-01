Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ocak sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artışla 22 milyon 325 bin 33'ten 22 milyon 922 bin 164'e yükseldi. Bu araçların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 66 bin 486 oldu. Söz konusu taşıtlar içinde otomobil yüzde 66,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili, yüzde 17,5 ile kamyonet, yüzde 8,9 ile motosiklet, yüzde 2,3 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4,5'i ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı araçlardan oluştu.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 18,5 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 16,5, minibüste yüzde 12,3, kamyonette yüzde 68,8, kamyonda yüzde 124,6, motosiklette yüzde 21,9 olarak gerçekleşti.

Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 28,1, traktörde ise yüzde 64,3 azalış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,4 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 39,9, minibüste yüzde 52,1, otobüste yüzde 11,7, kamyonette yüzde 54,6, kamyonda yüzde 62,8, motosiklette yüzde 10,9, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 66,2, traktörde ise yüzde 67,8 olarak gerçekleşti.

Ocakta 66 bin 486 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 10 bin 243 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 56 bin 243 arttı.

Devri yapılan araçlar

Devri yapılan toplam 507 bin 17 taşıt içinde otomobil yüzde 70,6 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 17,4 ile kamyonet, yüzde 3,3'er ile motosiklet ve traktör takip etti. Ocakta devri yapılan taşıtların yüzde 5,4'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kayıtlı 12 milyon 437 bin 250 otomobilin yüzde 37,8'i LPG, yüzde 37'si dizel, yüzde 24,9'u benzinli, yüzde 0,05'i ise elektrikli veya hibrit. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 oldu.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 44 bin 406 otomobilin yüzde 18,3'ünün Renault, yüzde 16,4'ünün Fiat, yüzde 9'unun Volkswagen, yüzde 5,8'inin Peugeot, yüzde 5,5'inin Honda, yüzde 5,2'sinin Nissan, yüzde 4,8'erinin Ford ve Hyundai, yüzde 4,5'inin Dacia, yüzde 3,5'inin Skoda olduğu, yüzde 22,3'ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Trafiğe kaydı yapılan 44 bin 406 otomobilin yüzde 40,4'ü 1501-1600, yüzde 28,7'si 1401-1500, yüzde 17,2'si 1301-1400, yüzde 9,4'ü 1300 ve altı, yüzde 3,5'i 1601-2000, yüzde 0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu tespit edildi.

Otomobillerin yüzde 56'sı beyaz, yüzde 21,7'si gri, yüzde 7,7'si siyah ve yüzde 5,2'si kırmızı iken yüzde 9,4'ü diğer renklerden oluştu.

Kaynak: AA