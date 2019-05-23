Türkiye
'Erik çekirdeği' dayağına 15 yıla kadar hapis istendi
23 Mayıs 2019 Perşembe 12:57 - Son Güncelleme 23 Mayıs 2019 Perşembe 13:08
Tuzla’da aracına erik çekirdeği atan 11 yaşındaki çocuğu darp eden Ufuk Ö. hakkında, 4 yıl 6 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Tuzla'da aracına erik çekirdeği atan 11 yaşındaki M.Y.K.'yı darp eden Ufuk Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Ufuk Ö. hakkında, "Çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve "Çocuğun basit yaralanması" suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
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