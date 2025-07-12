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Türkiye
AA 12.07.2025 12:43

Erdoğan'a hediye edilen aslanların yavrularına isim aranıyor

Sudan'ın eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen ve Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda barınan "Sultan" ve "Nil" adlı aslanların dünyaya gelen üç yavrusunun isimleri, sosyal medya üzerinden yapılacak anketle belirlenecek.

Erdoğan'a hediye edilen aslanların yavrularına isim aranıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isimlerini verdiği ve talimatıyla 2018 yılında Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirilen "Sultan" ve "Nil"in 1,5 aylık üç yavrusuna özenle bakılıyor.

Doğal Yaşam Parkı'nın yeni üyelerinin isimleri sosyal medya üzerinden yapılacak anket sonucu belli olacak.

Erdoğan'a hediye edilen aslanların yavrularına isim aranıyor

"Yavruların isimlerini anketle belirliyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, yavru aslanların Doğal Yaşam Parkı'nın maskotu haline geldiğini söyledi.

Erdoğan'a hediye edilen aslanların yavrularına isim aranıyor

Tüm hayvanlara özenle baktıklarını ifade eden Özsöyler, şunları kaydetti:

"Aslanlar normalde bir ya da iki yavru doğurur. Ancak burada sağlanan iyi bakım, beslenme ve uygun doğal ortam sayesinde üçüz yavru dünyaya geldi. Yavruların isimlerini anketle belirliyoruz. Ankette öne çıkan isimleri değerlendireceğiz. Şu anda yavrular anneleri tarafından emziriliyor. Ara sıra kırmızı et vermeye başladık. Üç aylık olduktan sonra tamamen normal etle beslenebilecekler."

Erdoğan'a hediye edilen aslanların yavrularına isim aranıyor

Özsöyler ayrıca, aslanlar için "Aslan Adası" adlı yeni bir yaşam alanı inşa edeceklerini belirterek, etrafı camla çevrili bu alanda ziyaretçilerin aslanları doğal ortamlarında rahatlıkla izleyebileceğini sözlerine ekledi.

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