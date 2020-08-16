Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'ndaki programı sırasında down sendromlu bir gençle görüntülü telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elleriyle işaret ederek gence onu ne kadar sevdiğini söylerken, "Ama sen bana göstermiyorsun, ne kadar seviyorsun göster bakalım." dedi.

Görüşmede genç de Erdoğan'a olan sevgisini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan tarafından kaydedilen görüntüleri, İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştı.

Altun, paylaşımında, "Milletini kayıtsız seveni, millet de olduğu gibi sever. Down sendromlu bir kardeşimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın samimi görüntülü sohbeti." ifadesini kullandı.