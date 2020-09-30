Haber Giriş: Kaynak: AA
Erciyes'e kar yağdı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.
3 bin 916 metre yükseklikteki Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü Erciyes'te, 1200 metredeki Tekir Bölgesi'ne ise dolu yağdı.
Kayseri kent merkezinde ise gece 7 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz 27 derece ölçüldü.
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