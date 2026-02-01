Çok Bulutlu 12ºC Ankara
AA 01.02.2026 16:36

Erciyes yarıyıl tatilinde 1 milyon 400 bin ziyaretçi ağırladı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes, yarıyıl tatilinde 1 milyon 400 bin ziyaretçiyi konuk etti.

Erciyes yarıyıl tatilinde 1 milyon 400 bin ziyaretçi ağırladı

Uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi, teknik altyapısı, 5 yıldızlı otelleri ve eşsiz doğa manzarasıyla öne çıkan Erciyes Dağı'ndaki konaklama tesislerinde, yarıyıl tatili nedeniyle yoğunluk yaşadı.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, gazetecilere, Erciyes'in dolu dolu bir yarı yıl tatili dönemi geçridiğini söyledi.

Sezonu 18 Aralık'ta açtıklarını, kar yağışıyla birlikte güzel geçen bir yılbaşı döneminin ardından sömestir tatilini de çok yoğun geçirdiklerini ifade eden Akşehirlioğlu, "Erciyes sömestirde doldu taştı desek yeridir. Yarı yıl tatili öncesi 'şimdi tam Erciyes zamanı' demiştik. Erciyes de bu sloganın hakkını verdi." dedi.

Erciyes yarıyıl tatilinde 1 milyon 400 bin ziyaretçi ağırladı

"3 milyon rakamına emin adımlarla ilerliyoruz"

Yılbaşı ve sömestir dönemide Erciyes'te 2 milyon 400 bin kişiyi ağırladıklarını vurgulayan Akşehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Son gün itibarıyla beklediğimiz rakama ulaştık. Şu anda sömestir döneminde 1 milyon 400 bin ziyaretçi rakamına ulaştık. Sömestire gelene kadar da zaten 1 milyon ziyaretçiye ulaşmıştık. Sezon sonu hedefimiz olan 3 milyon rakamına emin adımlarla ilerliyoruz. Yarı yıl tatilinin ardından da yoğunluğumuz devam edecek. Otellerimiz rezevasyon almaya devam ediyor. Sömestir sonrasındaki dönemde de oteller şimdiden yüzde 90 doluluğa ulaştı."

OKUMA LİSTESİ