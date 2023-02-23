Depremlerin büyük yıkıma yol açtığı merkez Antakya ilçesinde, çöken bazı binaların enkazları kaldırılıyor.

Enkaz kaldırma çalışmalarında özel eşyaların korunması için işlemler de titizlikle yürütülüyor.

Arama kurtarma faaliyeti yapan ekipler ile çevredekilerin bulduğu telefon, tablet ve bilgisayar gibi eşyalar, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tutanakla teslim alınıyor.

Depremle ilgili deliller de toplanıyor

Polisler, kendilerine ulaştırılan malzemelerin yanı sıra daha fazla kişinin eşyasını bulabilmek için yıkıntılardaki incelemeleri sürdürüyor.

Değerli malzemeler ve depremle ilgili deliller, 24 saat ekiplerce korunan özel bir depoya ulaştırılıyor.

İlgili savcılıkların koordinesinde yürütülen faaliyetlerde eşyaların nerede, nasıl, ne zaman bulunduğu kayıt altına alınıyor, sahiplerinin belirlenmesini sağlayacak detaylar toplanıyor.

İlçe genelinde bulunan telefon, tablet ve bilgisayarlar da bu depoda saklanıyor.

Telefon, tablet ve bilgisayarların ilerleyen süreçte Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapılacak tespitle sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.