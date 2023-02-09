Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 12:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Enkazdan çıkarılan minik Hazal'ın 'Su ister misin?' sorusuna verdiği cevap gülümsetti
[Fotograf: AA]
Depremlerde Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından 72 saat sonra 4 kişi sağ çıkarıldı. Aynı enkazdan çıkarılan 5 yaşındaki Hazal, ekiplerin "Su ister misin?" sorusuna, "Yok, daha muayene olmadım" cevabını verdi.
Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan Sultanevler Sitesi'nde bir blokun enkazından gelen sesleri tespit eden İHH ve AFAD arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.
Enkazda yapılan çalışma sonucu ilk depremden 72 saat sonra 5 yaşındaki Hazal ile annesi Betül Güner kurtarıldı.
Küçük kız, kendisini kurtaran ekiplerin su isteyip istemediği sorusuna, "Yok daha muayene olmadım" yanıtı gülümsetti.
Aynı enkazda bir baba ile kızına da ulaşıldı. Enkazdan yaralı çıkarılan 4 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.
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