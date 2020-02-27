Merkezi Sivrice olan 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların hızla sarılması, mağduriyetlerin giderilmesi için ilgili bakanlıklar öncülüğünde başlatılan çalışmalar sürüyor.

Hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Türkiye genelindeki 81 ilden gelen 1000 personelle yürütülen hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı kentte, hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor.

Bakanlık personelince gerçekleştirilen enkaz kaldırma çalışmaları sırasında depremzedelere ait ziynet eşyası, para ve değerli eşyalara da rastlanılıyor.

Bulunan eşyalar İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilerek, güvenlik güçleri aracılığıyla sahiplerine ulaştırılıyor.

[Deprem enkazında bulunan pek çok değerli eşya sahiplerine teslim edildi Fotoğraf: AA]

Cep telefonu, bilgisayar, altın...

Ekipler şimdiye kadar yürütülen çalışmalarda çok sayıda kol saati, küpe, yüzük, cep telefonu, bilgisayar, künye, kolye, bileklik, altın ve nakit para ile karşılaştı.

Sahipleri bekleniyor

Bulunan pek çok değerli eşya sahiplerine teslim edildi. Ancak güvenlik güçlerine teslim edilen birçok saat, kolye, alyans, bilgisayar, yüzük, nakit para ile kadın çantası, cüzdan, evlenme cüzdanı, çantalar ve birçok hatırayı barındıran eşyanın da sahiplerini beklediği belirtildi.