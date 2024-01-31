Engelli ve yaşlılar için ‘Gezici Kayıt Terminali Sistemi’

Silopi ilçesinde Nüfus Müdürlüğü’ne gelemeyen engelli, yatalak ve yaşlıların yeni kimlik kartı başvuruları için, ‘Gezici Kayıt Terminali Sistemi’ hizmete alındı.

Bu çalışmayla kendileri veya yakınlarının talep etmesi halinde başvurular, ekiplerce evlerinde alınıyor. Mobil sistem sayesinde ilçe merkezi, belde, köy ve mezralara giden ekipler, parmak izi ve gerekli kayıt işlemlerini ikametgah adreslerinde alarak sisteme işliyor.

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından, kimliklerin sahiplerine teslim işlemleri başlatılıyor.