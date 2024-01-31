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Türkiye
DHA 31.01.2024 12:53

Engelli ve yaşlılar için ‘Gezici Kayıt Terminali Sistemi’

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Nüfus Müdürlüğü’ne gelemeyecek durumda olan engelli, yatalak ve yaşlılar için ‘Gezici Kayıt Terminali Sistemi’ hizmet veremeye başladı. Ekipler, bu kapsamda ilçe merkezinin yanı sıra belde, köy ve mezralara da giderek, yeni kimlik kartı başvurularını evlerde alıyor.

Engelli ve yaşlılar için ‘Gezici Kayıt Terminali Sistemi’

Silopi ilçesinde Nüfus Müdürlüğü’ne gelemeyen engelli, yatalak ve yaşlıların yeni kimlik kartı başvuruları için, ‘Gezici Kayıt Terminali Sistemi’ hizmete alındı.

Bu çalışmayla kendileri veya yakınlarının talep etmesi halinde başvurular, ekiplerce evlerinde alınıyor. Mobil sistem sayesinde ilçe merkezi, belde, köy ve mezralara giden ekipler, parmak izi ve gerekli kayıt işlemlerini ikametgah adreslerinde alarak sisteme işliyor.

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından, kimliklerin sahiplerine teslim işlemleri başlatılıyor.

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