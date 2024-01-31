Çocuklara su bilinci tiyatro oyunuyla aşılanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), su tüketiminde daha bilinçli olunması için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda, genç nesillere su bilincini aşılamak için yola çıkan DSİ tanıtım tırı, il milli eğitim müdürlükleri ile koordinasyon sağlanarak belirlenen okullarda öğrencilerle buluşuyor.

Tırda suyun etkin kullanılmasının önemini vurgulayan "Küçük Su Damlası" adlı tiyatro oyunu sergileniyor. Oyun, bugüne kadar yaklaşık 6 bin 500 öğrenciye ulaştırıldı.

Eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesi nedeniyle ara verilen söz konusu etkinliklere, mart ayı itibarıyla devam edilecek.

Öğrencilere suyun önemi ve doğru kullanımı konularında bilgiler verilen tiyatro oyunu, İstanbul, Ankara, Kayseri, Konya, Kastamonu, Kocaeli, Eskişehir, Bursa ve Isparta'da 24 okulda sahnelendi.

Öte yandan Su Verimliliği Seferberliği kapsamında da çocuklara yönelik çalışmalar yürütülüyor. Su verimliliği internet sitesinde çocuklar için eğitim materyalleri ve dokümanlar bulunuyor. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan video ve eğitim sunumunun yanı sıra, hikaye ve etkinlik kitapları yer alıyor.