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Türkiye
AA 31.03.2024 09:25

Engelli ve hasta seçmenler ekiplerin yardımıyla oy kullandı

Diyarbakır'da, engeli veya hastalık nedeniyle kendi imkanlarıyla sandığa gidemeyen seçmenler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için ekiplerin yardımıyla oy kullandı.

Engelli ve hasta seçmenler ekiplerin yardımıyla oy kullandı
[Fotograf: AA]

Hastanede yatan, evde sağlık hizmeti alana bağımlı veya engeli nedeniyle kendi imkanlarıyla sandığa gidemeyen seçmenlerden talepte bulunanlar, hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy verecekleri sandıklara götürülüyor.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayana yardım için seferber oldu.

Engelli ve hasta seçmenler ekiplerin yardımıyla oy kullandı

Sağlık ekiplerinin destekleriyle oy kullanan 69 yaşındaki Hafize Canpolat, gazetecilere Kürtçe yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olması diledi.

Canpolat'ın kızı Dilek Canpolat da verilen hizmetten memnun kaldıklarını belirterek sağlık ekiplerine teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yardım talebinde bulunduklarını dile getiren Polat, "Evde Bakım Hizmetleri ekipleri annemi evde alarak okulda kullanacağı belirtildi. Annem oyunu kullandı." dedi.

Engelli ve hasta seçmenler ekiplerin yardımıyla oy kullandı

Evde Bakım Hizmetleri ekibinde yer alan Furkan İnat da engel veya hastalık nedeniyle kendi imkanlarıyla sandığa gidemeyen seçmenleri evde evde oy kullanacakları okullara götürdüklerini, ardından evlerine bırakklarını söyledi.

İnat, "Hizmetimiz saat 16.00'ya kadar devam edeceğiz. Hastamızı sandığa yükselttik, oyunu kullandık. Hastalarımız bu uygulamamızdan memnunuz. Hayırlı bir seçim istiyorum." diye konuştu.

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