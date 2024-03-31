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Türkiye
AA 31.03.2024 09:12

Deprem bölgesinde seçmenler sandık başına gitti

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına giderek oy kullandı.

Deprem bölgesinde seçmenler sandık başına gitti
[Fotograf: AA]

Adana'da vatandaşlar seçimlerde oy kullanmak için sandık kurulan okullara gitti.

Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki Cebesoy İlkokuluna gelen seçmenler sınıflardaki sandıklara giderek oylarını kullandı.

Hatay

1 milyon 78 bin 130 seçmenin bulunduğu Hatay'da ise vatandaşlar, saat 08.00 itibarıyla sandık başına gitti.

Kent genelinde kurulan 3 bin 424 sandıktan 96'sı, 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören veya yıkılan okul binalarının yerine bahçelerinde ve muhtarlık yanlarında belirlenen alanlara konuşlandırılan konteynerlere kuruldu.

Bazı vatandaşlar buralara gelerek oylarını kullandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Osmaniye

Osmaniye'de 392 bin 447 seçmenin oy vermesi için kurulan 1271 sandıkta oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

Oy verme işleminin başlayacağı saatte okullara gelen vatandaşlar, kendileri için belirlenen sandıklarda oylarını kullandı.

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