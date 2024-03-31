İstanbul'da 11 milyonu aşkın seçmen sandığa gidiyor

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı olabilmek için Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, CHP'nin adayı mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu, Yeniden Refah Partisinin adayı Mehmet Altınöz Saadet Partisi'nin adayı Birol Aydın ve DEM Partisi'nin adayı Meral Danış Beştaş'ın da aralarında yer aldığı partili 22 aday ile 27 bağımsız aday yarışıyor.

Türkiye çapında 1094 ilçe seçim kuruluşundan 80'inin yer aldığı kentte, 33 bin 228 sandık kuruldu.

En az seçmen Adalar'da, en çok seçmen Esenyurt'ta

İstanbul'da en az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 682 kişi oy kullanacak, en çok seçmenin yerini aldığı Esenyurt'ta ise 642 bin 455 kişi sandığa gidecek.

Kentte, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel listeyi seçecek İstanbullular, sabah saatlerindeki olayların devam ettiği okullara dönmeye başladı. Oy verme işlemi başladığında okula alınan verinin, sandıkların içindeki sınıfların önünde yoğunlaşması oluşur. Görevlilerin düzenli olarak içeri girecekleri, kabinlerde tercihlerini yaparak oy pusulalarının içerdiği zarfları sandığa bıraktı. 4 tercihli olması ve pusulaların zarfa katlanarak koyulaştırılması seçmenlerin kabinlerde uzun süreli izlenme nedeni oluyor.

Polis ekipleri okullarda güvenlik önlemi aldı.

Türkiye'de en fazla seçmen sayısı bulanan okullardan Avcılar Leyla Bayram İlkokuluna gelen seçmenler, sabah 07.00'den itibaren bahçede oy kullanma saatini beklemeye başladı. 55 sandığın bulunduğu ve 19 bin 249 kişinin oy kullanacağı süre boyunca, yaklaşık 500 personel görev yapıyor.

Beykoz ve Ümraniye'de bazı okulların önünde erken görülenlerin dağılımı, dağılımları oluştu.