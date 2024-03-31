Engelli veya hastalar “seyyar sandık” ile oyunu kullandı

Mardin’de 164 bin 679 seçmen sayısıyla en büyük ilçe olan Kızıltepe’de 30 engelli veya hasta seçmen için 1 tane seyyar sandık bulunuyor.

Kızıltepe’de oy verme işlemlerinin başlamasının ardından hasta ve engelliler için seyyar sandıklar taşındı.

Kızıltepe İlçe Seçim Kurulu görevlileri, ilçe genelinde ikamet eden ve oy kullanmaya gidemeyecek derecedeki vatandaşların evine seyyar sandık götürdü.

İlçede 1 seyyar sandık ve 30 engelli veya hasta seçmen bulunuyor.

Kırklareli

Kırklareli'nde hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanıyor.

İl Seçim Kurulu görevlileri, Bademlik Mahallesi'nde ikamet eden ve oy kullanmaya gidemeyecek derecede hasta olan 84 yaşındaki Gülsevim Eskici'nin evine seyyar sandık götürdü.

Tekirdağ

Tekirdağ'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başlarken, engelli ve yaşlılar ise seyyar sandıkla oylarını kullanıyor.

Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da sabah saat 08.00'de oy işlemi başlarken engelli ve yaşlılar ise seyyar sandık sistemi ile oyunu atıyor.

YSK tarafından belirlenen görevliler, seyyar sandıkları yaşlı ve engellilerin ayaklarına kadar götürerek evden çıkamayacak durumda ulan vatandaşlara oylarını kullandırıyor.

90 yaşındaki Halil İbrahim Ayaz'da seyyar sandık sistemi ile oyunu kullandı.

Van

Van Başkale'de hasta ve engelliler "seyyar sandık" ile oylarını kullandı

Van'ın Başkale ilçesinde hastalığı ve engelliler "seyyar sandık" ile oylarını kullandı

31 Mart 2024 yerel seçimlerde Başkale Seçim Kurulu görevlileri, ilçeye bağlı Hafiziye ve Yeni Mahalle'de ikamet eden ve oy kullanmaya gidemeyen 8 engelli ve yatağa bağımlı vatandaşın evine seyyar sandık götürdü.

Taşınabilir kabini, hasta ve engellilerin bulunduğu odalara kuran görevliler, oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi.

Hasta ve engelliler de kendileri için oluşturulan alanlarda oylarını kullandı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerde oyunun kullanan 93 yaşındaki Mehmet Ali Aldemir, emekli güvenlik korucusu Haşim Çevik ve Semiha Öztürk,Enver Sancar. Hinar ceylan seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Edirne

Edirne'de Sultan 1. Murat Hastanesi'nde solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 62 yaşındaki Osman Morto, hastaneden hasta nakil aracıyla Bosnaköy köyü muhtarlığına götürüldü.

Morto burada sağlık ekiplerinin yardımıyla oyunu kullandı.

Kırklareli

Kırklareli İl Seçim Kurulu görevlileri, Bademlik Mahallesi'nde ikamet eden ve oy kullanmaya gidemeyecek derecede hasta olan 84 yaşındaki Gülsevim Eskici'nin evine seyyar sandık götürdü.

Sandık görevlileri, getirdikleri taşınabilir kabini Eskici'nin bulunduğu odadaki sehpa üzerine yerleştirdi ve oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi.

Eskici, oyunu kullandıktan sonra seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Kentte 7 kişinin seyyar sandıkta oy kullanacağı öğrenildi.