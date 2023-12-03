Engeller sanatla aşıldı

Altındağ Belediyesi 3 Aralık ‘Dünya Engelliler Günü’ kapsamında anlamlı bir programa imza attı.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Engelli Bireyler için Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hacı Bayram Veli Üniversitesi GSF Resim Bölümü ile Sanat Tasarım Fakültesi Seramik Bölümü’nden gönüllü akademisyen ve öğrencilerin işbirliğiyle, özel gereksinimli bireyler ve aileleri ‘Hayat Ağacı Seramik Çalıştayı’nda bir araya geldi.

6 ile 19 yaş arasındaki özel gereksinimli bireyler, kendilerine verilen seramik çamuruna gönüllerince şekil verdi. Seramik çamuruna içlerinden geldiği gibi şekil veren engelli bireyler, istenirse tüm engellerin ortadan kalkacağını gözler önüne serdi.

Engelli bireyleri sanatla kucaklaştıkları bu özel günde yalnız bırakmayan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için çözümler üretiyor, Altındağ’da onların önlerindeki sosyal ve fiziki engelleri kaldırmaya devam ediyoruz. Onların geleceğe umutla bakmasına katkımız oluyorsa, ne mutlu bize” dedi.

“Asıl sorun kalplerdeki engeller”

Engelli bireylerin ortaya çıkardığı eserleri çok beğendiğini söyleyen Başkan Balcı, “Engelleri aşmak bir inanç meselesi. Başarının anahtarı ise öncelikle inanmak. Hayatın tüm alanlarında, sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette, eğitimde, sivil toplumda, iş dünyasında tüm zorluklara rağmen, engelli kardeşlerimizin sergiledikleri mücadeleyi görüyor ve takdir ediyorum. Bu durum bize gösteriyor ki, fiziki engeller hiçbir şeyin önünde engel değil, asıl sorun kalplerdeki engeller. Bu bilincin tüm topluma yayılması; zihinlerdeki engellerin kaldırılması ve engelli vatandaşlarımızın bizim bir parçamız olduğu gerçeğinin idrak edilmesi çok önemli” ifadelerini kullandı.