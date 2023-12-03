Çok Bulutlu 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 03.12.2023 12:36

Bozcaada ve Gökçeada’ya 2 gündür sefer yapılamıyor

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine dün fırtına nedeniyle iptal edilen tarifeli feribot seferleri bugünde devam eden lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Bozcaada ve Gökçeada’ya 2 gündür sefer yapılamıyor
[Fotograf: İHA]

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Dün de bölgedeki lodos fırtınası nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında tüm tarifeli feribot seferleri iptal edilmişti. Konuyla ilgili Gestaş tarafından yapılan açıklamada, “Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi. 

ETİKETLER
Çanakkale Hava Durumu
Sıradaki Haber
İstanbul'da vapur seferlerine olumsuz hava engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:08
Engeller sanatla aşıldı
13:05
İsrail, 'güvenli' dediği bölgelerden de sivilleri göçe zorluyor
13:00
Mehmetçik inlerinde vuruyor: 3 terörist etkisiz hale getirildi
12:58
Sanatçı Can Gürzap için AKM'de tören düzenlendi
12:51
Eski ABD Başkan Yardımcısı, dünyada emisyona yol açan tesislerin envanterini açıkladı
12:47
Kırlarda koşan yılkı atları doğaya ayrı güzellik katıyor
Çanakkale'nin kırlarında koşan yılkı atları doğaya ayrı güzellik katıyor
Çanakkale'nin kırlarında koşan yılkı atları doğaya ayrı güzellik katıyor
FOTO FOKUS
Vatandaşlar düşen zeytinleri toplamak için seferber oldu
Vatandaşlar düşen zeytinleri toplamak için seferber oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ