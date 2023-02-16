Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV (Çankırı-Kurşunlu) Brş.N.-Korgun OSB enerji iletim hattı projesi" güzergahlarında bulunan bazı taşınmazların, direk yerlerinin mülkiyeti şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararı verildi.