Hayatınızda pek çok haber platformu var. Kimi eski, kimi yeni, kimi popüler, kimi de unutulmaya yüz tutmuş...

Bu platformlardan bazıları var ki gösterdikleri istikrarla hala ilk günkü kadar aktif ve günceller. Neden mi bahsediyoruz? 31 yıldır kesintisiz yayın yapan TRT Telegünden.

[Fotoğraf: TRT Haber]

1971 yılında İngiltere’de başlayan teletext yayınları, ülkemizde 1990 yılında TRT öncülüğünde yerini aldı. TRT Telegünle televizyon yeni bir boyut kazandı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

İnsanlar bir habere ulaşmak için bülten beklemek zorunda değildi artık.

Tek bir tuşla bilgiye anlık erişim

Kumandadan verilen birkaç komutla haberler ekranda belirmeye başladı.

İnternetin yaygınlaşmasıyla eskisi kadar kullanılmasa da bazılarımız için vazgeçilmez bir alışkanlık. Ancak internete erişimi olmayanlar veya internet kullanamayanlar da var. Cezaevleri, askeri kışlalar, kırsalda yaşayan teyzeler, amcalar…

Onlar için bilgiye erişmek Telegünle kolay.

En güncel haberler TRT Telegün'de

Anlık haberler, hava durumu, spordaki son gelişmeler, borsa, turizm, hatta koronavirüs rehberi… Liste uzayıp gidiyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Üzerinde TXT yazan tuşla basıp, kategorilere göre istenilen bilgiye saniyeler içinde ulaşılabiliyorsunuz. Üstelik ücretsiz.

[Fotoğraf: TRT Haber]

TRT Haber merkezi tarafından alınan haberler, en güncel bilgilerle 24 saat kullanıcıya sunuluyor. TRT Telegün, yurt dışında ülkemizden haber almak isteyenlerin başvurduğu ilk kaynaklardan biri.

İnternet yaygınlaşınca belki de biraz göz ardı ettiğimiz Telegün, yayın akışına 31 yıldır kesintisiz devam ediyor. Elbette daha da edecek…