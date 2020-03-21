EGM Trafik'in Twitter sayfasından bir videoyla yayınlanan paylaşımda, vatandaşın güvenliğini sağlamak için her ayrıntının düşünüldüğü belirtildi.

Görüntülerde, trafik polislerinin kullandığı araçlar ve polis merkezlerinin dezenfekte edildiği, ekiplerin araçları denetlerken maske ve eldiven taktığı görülüyor.