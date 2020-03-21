Haber Giriş: Kaynak: AA
Emniyetten koronavirüs tedbirleri paylaşımı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı, koronavirüs nedeniyle alınan tedbir görüntülerini paylaştı.
EGM Trafik'in Twitter sayfasından bir videoyla yayınlanan paylaşımda, vatandaşın güvenliğini sağlamak için her ayrıntının düşünüldüğü belirtildi.
Görüntülerde, trafik polislerinin kullandığı araçlar ve polis merkezlerinin dezenfekte edildiği, ekiplerin araçları denetlerken maske ve eldiven taktığı görülüyor.
Trafik Güvenliğinizi en iyi şartlarda sağlayabilmek için her ayrıntıyı düşünüyoruz.#SizlerIçinYollardayizLutfenEvdeKalin pic.twitter.com/mKu5rAFbzx— EGM Trafik (@TrafikEgm) March 21, 2020
Etiketler: video koronavirüs tedbirleri paylaşımı EGMSon Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 23:50
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