Deniz Limanı Şubesi'nde görevli personel tarafından kullanılan uzaktan kumandalı can simidi, boğulma vakalarına müdahalenin yanı sıra yüzme yarışları ile Karadeniz kıyısı ve iç sularda düzenlenen etkinliklerin güvenlik tedbirlerinde etkin rol alıyor.

Hava şartlarının durumuna göre yaklaşık bir kilometre mesafeden kontrol edilebilen uzaktan kumandalı can simitleri, 200 kilogram civarında yük taşıyabiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık ağırlığı 13,8 kilogram olan can simitleri, suda 4-6 metre/saniye hızla hareket ediyor.

Deniz Limanı Şubesi Müdür Vekili Gemi Adamı Komiser Ali Türker Karaman, can simitlerinin envantere alındığı 6 ay içinde, kurbağa adam ve seyir hizmetlerinde çalışan gemi adamları tarafından yaklaşık 50 saatlik çalışma performansı sergilendiğini söyledi.

Boğulma tehlikesinde uzaktan kumandalı can simidi devreye giriyor

Bu durumun, gemi adamlarına hem profesyonelleşme hem de olaylara müdahale açısından kolaylık sağladığını anlatan Karaman, "Yüzme yarışlarında kullandığımız en önemli güvenlik tedbiri. Yine devlet büyükleri geldiğinde ya da kıyı kenarlarına, sahil bantlarına kurulan etkinliklerde kullandığımız bir numaralı aracımız oldu" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Boğulma olaylarında zamanla yarıştıklarını vurgulayan Karaman, şöyle konuştu:

"Dakikaların değil, saniyelerin önemi olduğu için hızlı şekilde ilk yardım eğitimi almış veya dalgıç personelimizle boğulma tehlikesi geçiren vatandaşımızı uzaktan kumandalı can simidiyle taşıyabilmekteyiz. Vatandaşımızı uzaktan kumandalı can simidiyle ivedi şekilde 112 ekibinin bulunduğu en yakın noktaya çıkarabilmekteyiz."