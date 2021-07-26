Doğu Anadolu Bölgesi'nde, öğle saatlerinden sonra Kars ile Ardahan çevreleri aralıklı, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 37, Erzincan'da 36, Ağrı'da 35, Erzurum'da 34, Kars'ta 33 ve Ardahan'da 29 derece olması öngörülüyor.