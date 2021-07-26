Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğuda iki ilde sağanak bekleniyor
Bugün öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde, öğle saatlerinden sonra Kars ile Ardahan çevreleri aralıklı, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 37, Erzincan'da 36, Ağrı'da 35, Erzurum'da 34, Kars'ta 33 ve Ardahan'da 29 derece olması öngörülüyor.
Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi Hava Sıcaklıkları Sağanak
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