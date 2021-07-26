İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal eden ve gümrük kaçağı ürün satanlara yönelik çalışma yapıldı.

Adreslere düzenlenen operasyonda sahte içki, gümrük kaçağı ürünler ile 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 16 şüpheli yakalandı.