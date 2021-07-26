Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 07:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sarıyer'de gecekondu yangını
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Sarıyer'de iki gecekonduda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında iki ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Sarıyer Kocataş Mahallesi Portakal Sokakta bulunan iki gecekonduda çıktı. Boş olan gecekondudan çıkan alevler yan tarafta, iki kişinin yaşadığı diğer gecekonduya sıçradı.
Ev sakinleri yangını fark edip dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında can kaybı ve yaralanan olmadı. Her iki gecekondu kullanılamaz hale geldi.
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