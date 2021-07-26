Yangın, Sarıyer Kocataş Mahallesi Portakal Sokakta bulunan iki gecekonduda çıktı. Boş olan gecekondudan çıkan alevler yan tarafta, iki kişinin yaşadığı diğer gecekonduya sıçradı.

Ev sakinleri yangını fark edip dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında can kaybı ve yaralanan olmadı. Her iki gecekondu kullanılamaz hale geldi.