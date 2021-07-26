Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 08:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
TÜBİTAK personel alacak
[Fotoğraf: A]
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinde 128 personel istihdam edecek.
TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM'e 126 Ar-Ge personeli ile 2 teknik ve destek personeli alınacak.
İşe alınacak personel, Ankara, Kocaeli ve Konya'da görev yapacak.
Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden 16 Ağustos'a kadar yapılabilecek.
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