Bayram tatilinin ardından İstanbul’daki ilk mesai gününde Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 Karayolu'nun bazı noktalarıyla, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprüleri girişlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar araç yoğunluğu oluşturdu. Ayrıca otobüs duraklarında, vapur iskeleleri ve aktarma merkezlerinde de yoğunluk yaşandığı görüldü.

Tramvay, metro gibi raylı sistemlerdeki araçların da seferlerini dolu yaptığı gözlendi.