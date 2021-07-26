Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 14 gözaltı
Şırnak'ta bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.
Bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda, uyuşturucu, gümrük kaçağı tabanca, 3 sentetik ecza maddesi, 1430 paket sigara ve 12 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Uyuşturucu Kaçakçılık
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