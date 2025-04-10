Parçalı Bulutlu 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.04.2025 11:08

Emniyet teşkilatından Anıtkabir'e '180. yıl' ziyareti

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Emniyet teşkilatından Anıtkabir'e '180. yıl' ziyareti
[Fotograf: DHA]

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, Demirtaş'ın çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu.

Heyetle çekilen hatıra fotoğrafının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Demirtaş, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"İstiklal Mücadelemizin Önderi, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugün geçmişi şanla, şerefle, kahramanlıklarla dolu olan Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü kutlarken, manevi huzurunuzda bulunmanın derin heyecanını yaşıyoruz. 1845 yılında kurulan ve 180 yıllık kadim tarihiyle bugün ulu bir çınara dönüşen Emniyet Teşkilatımız, sizin 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.' sözünü ilke edinerek, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokratik değerler çerçevesinde görevini en iyi şekilde yerine getirme kararlılığıyla hareket etmektedir. Bu anlayışla, devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için fedakarca çalışan Emniyet Teşkilatımız, güvenlik hizmetlerini her geçen gün daha yüksek standartlara taşıyarak, dünya çapında örnek gösterilen bir Teşkilat hüviyeti kazanmıştır. Şanlı mazisinden ve aziz milletimizden aldığı güçle, kendisine tevdi edilen görev ve sorumlulukları her durumda en yüksek başarıyla yerine getiren Emniyet Teşkilatımız, asırlık birikimi ve halkımızın güveniyle, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de huzur ve güvenin teminatı olmaya devam edecektir.

Emniyet teşkilatından Anıtkabir'e '180. yıl' ziyareti

Bununla birlikte, gösterdiğiniz muasır medeniyet hedefi istikametinde bilim ve teknolojiyi en etkin şekilde kullanarak çağın gereklerine uygun, güçlü ve donanımlı bir teşkilat olarak terörle mücadeleden organize suç örgütlerinin çökertilmesine, uyuşturucuyla mücadeleden asayişin teminine kadar her alanda milletimizin yanında olmayı en kutsal vazifemiz bilmekteyiz. Sizlerden aldığımız ilham, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları ile milletimizin bizlere duyduğu güvenle yolumuza azimle devam ediyoruz. Emanetiniz olan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak için var gücümüzle çalışacağımıza bir kez daha söz veriyoruz. Bu vesileyle, hukukun üstünlüğünün, insan haklarına saygının, demokrasinin, kamu düzeninin, güven ve emniyetin teminatı olan Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başta zatıaliniz olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

ETİKETLER
Anıtkabir Emniyet Genel Müdürlüğü
Sıradaki Haber
Hakkari'de otobüs ile yakıt tankeri çarpıştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı
12:45
Bakan Tunç: Bu vatanın kahramanları asla tükenmez
12:33
Türkiye, Somali'de üç kara sahasında petrol ve gaz arama faaliyetlerine başlayacak
12:25
Aile Bakanlığı, Mattia Ahmet Minguzzi davasına müdahil oldu
12:20
Türk Polis Teşkilatı 180 yaşında
12:13
Türkiye komşularına ihracatı ilk çeyrekte 6,2 milyar doları aştı
Kazakistan Milli Müzesi, ülkeyi tanımak isteyenlere eşsiz fırsat sunuyor
Kazakistan Milli Müzesi, ülkeyi tanımak isteyenlere eşsiz fırsat sunuyor
FOTO FOKUS
Fethiye'de tekne yangını
Fethiye'de tekne yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ