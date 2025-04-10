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Türkiye
AA 10.04.2025 09:39

Van'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Van'da etkili olan şiddetli rüzgar, bazı binaların çatılarına zarar verdi, ağaçların dallarını kırdı.

Van'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
[Fotograf: AA]

Kentte dün başlayan ve akşam etkisini artıran rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yol kenarındaki bazı ağaçlar devrildi, dalları kırıldı, boş çöp konteynerleri yola savruldu.

Fırtına nedeniyle İpekyolu ve Edremit ilçelerinde bazı binaların çatıları zarar gördü.

Van'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Çatılardan düşen parçalar, park halindeki araçlara zarar verdi.

Van'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Kentte toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme yaşandı. Araçlar ile evlerin pencere ile balkonları tozla kaplandı.

Şiddetli rüzgar ve toz taşınımının etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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Fırtına Toz Taşınımı Van
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